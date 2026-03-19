Un documental expone las muertes causadas por Tesla: "Musk compró a Trump para detener las investigaciones"

Víctimas, ex altos cargos y periodistas revelan en 'Elon Musk al descubierto' (Filmin) los fallos mortales del piloto automático de los coches, supuestas amenazas de la compañía a empleados y las artimañas políticas del magnate.
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Repitan conmigo: el único piloto de un Tesla es la persona sentada detrás del volante. El mal llamado "piloto automático" ni pilota ni puede nunca ser responsable de ningún accidente. Para que lo fuese, tendría que IMPEDIR o DIFICULTAR que la persona detrás del volante y responsable a efectos legales de cualquier situación provocada por su vehículo pudiese tomar el control.
Un fallo de ese "piloto automático", que los hubo, los hay y los habrá, nunca "causa" la muerte a nadie. La causa siempre será el conductor que no reacciona al fallo como debe. Por tanto la noticia es errónea y la voto como tal.