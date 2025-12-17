edición general
10 meneos
15 clics
La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

América Primero!! condensa la actitud imperialista, neofascista y neocolonial norteamericana actual. La Declaración de Trump del martes 16 de diciembre de 2025 es una profundización radical en la ofensiva imperialista sobre Venezuela. No quiere “perseguir cárteles de droga” ni producir un cambio de régimen sino que exige el control absoluto del petróleo venezolano y una relación neocolonial. Estados Unidos amenaza anexar parte o todo el territorio venezolano, algo sin precedentes y de una significación dramática.

| etiquetas: estados unidos , imperialismo , república bolivariana de venezuela
8 2 0 K 113 politica
3 comentarios
8 2 0 K 113 politica
ayatolah #1 ayatolah *
La "Doctrina Trump para Venezuela" se resume en una frase: Exprimir el suelo de Venezuela hasta que quede seco.

Ayer lo dijo a las claras y repetidamente. Incluso Dj. Vance dijo: "El petróleo robado tiene que volver a los Estados Unidos"
- ¿Cómo qué robado?: ¿Robado a quién?
- ¿Volver a Estados Unidos?: ¿es que acaso ese petróleo había estado antes allí?
5 K 98
#2 Astur_
ya le duele la cabeza a uno con tanta noticia de venezuela
0 K 13
Amoniaco #3 Amoniaco
Venezuela nunca ha dejado de vender petróleo a estados unidos. Esta noticia es una porquería. La gestión del petróleo en Venezuela ha sido totalmente desastrosa, pero tremendo.
1 K -3

menéame