La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

América Primero!! condensa la actitud imperialista, neofascista y neocolonial norteamericana actual. La Declaración de Trump del martes 16 de diciembre de 2025 es una profundización radical en la ofensiva imperialista sobre Venezuela. No quiere “perseguir cárteles de droga” ni producir un cambio de régimen sino que exige el control absoluto del petróleo venezolano y una relación neocolonial. Estados Unidos amenaza anexar parte o todo el territorio venezolano, algo sin precedentes y de una significación dramática.