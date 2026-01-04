Doctrina Monroe: ¿son sin precedentes la operación estadounidense en Venezuela y la captura de Maduro?

Desde la proclamación de la doctrina Monroe en 1823, y sobre todo tras su reinterpretación abiertamente imperialista por parte del presidente Theodore Roosevelt en 1904, Estados Unidos nunca ha ocultado su pretensión de dominar todo el continente americano, ni el derecho que se arroga unilateralmente de intervenir por la fuerza si lo considera necesario para preservar sus intereses.
| etiquetas: estados unidos , doctrina , monroe
Todo lo contrario que USA.
Oceanía para Australia
Asia para China
Antártida a cachos
África para el mejor postor
Europa para la UE? para Rusia?
Oceanía,gestionada por Australia en nombre de USA.
Asía ,para China lo que USA considere oportuno.Poco.
Antártida,ya hablaremos cuando sea más viable su explotación.
África, USA está en ello.
Europa,hace tiempo que es de USA.
Nos quedan la profundidades oceánicas internacionales ...que por la propia definición de la filosofía de la doctrina Monroe corresponden a USA si esta lo considera oportuno, y la luna y resto de objetos extraterrestres en los que,por supuesto, USA posee derechos innatos de explotación por designación divina.
Ser el imperio más potente del momento y contar con las bendiciones de Dios tienen estás ventajas.Dios y todos los come pollas con dignidad selectiva.