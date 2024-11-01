Doctrina Monroe, más viva que nunca

En 1823 el presidente de Estados Unidos James Monroe marcaba el territorio de influencia de esa naciente potencia -que luego se convertiría en la gran superpotencia, el país más importante del capitalismo-, mostrando los dientes ante la presencia europea en estas tierras. “América para los americanos” fue la consigna de entonces, transmitiendo así el mensaje a los países europeos que cualquier intento de intervención en lo que Washington consideraba ya su natural área de virtual pertenencia (equivalente a decir: su patio trasero), se ...