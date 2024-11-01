"Doctrina Donroe": cómo lo ocurrido en Venezuela refleja la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump

Trump propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de "Estados Unidos para los estadounidenses", con la que el país declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente. "Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental", dice el nuevo documento que llama a este enfoque "corolario Trump a la doctrina Monroe".