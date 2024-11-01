edición general
6 meneos
13 clics
"Doctrina Donroe": cómo lo ocurrido en Venezuela refleja la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump

"Doctrina Donroe": cómo lo ocurrido en Venezuela refleja la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump

Trump propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de "Estados Unidos para los estadounidenses", con la que el país declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente. "Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental", dice el nuevo documento que llama a este enfoque "corolario Trump a la doctrina Monroe".

| etiquetas: doctrina , donroe , venezuela , refleja , estrategia , seguridad , trump
5 1 0 K 59 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
smilo #4 smilo
Southpark ya lo contaba en un episodio www.youtube.com/watch?v=Quf6oqME8RY
0 K 12
pip #2 pip
La estrategia de seguridad nacional que acerca al mundo a la ww3 y por lo tanto, a nukes vaporizando ciudades americanas. Es un concepto regulín de lo que es la seguridad.
0 K 11
#1 Horkid *
Ni doctrina Donroe, ni chorradas, ni nueva estrategia: la de siempre: invadir, saquear todos los países que pueden, al precio que sea, incluídos millones de muertes www.globalizacion.ca/este-es-el-pais-que-mas-ha-bombardeado-a-otras-na. Tener una visión buenista de la maldad te convierte en cómplice. Europa esta invadida, han saqueado los recurosos de Ucrania, y ahora van a por los recursos de Groenlandia. Palabras como la doctrina Donroe, democracia, ... no hacen más que impedir ver la realidad desnuda:
0 K 10
Amoniaco #3 Amoniaco
Tenía 10.000 millones guardados en Suiza. Lo ha afirmado las autoridades suizas. Deberisn repartir ese dinero entre la población.
0 K 6

menéame