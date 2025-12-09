edición general
Los docentes valencianos dan la bienvenida al president Pérez Llorca con una huelga general

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT con el respaldo de la Plataforma per l’Ensenyament Públic llaman a un paro general el próximo jueves 11 de diciembre, jornada en la que se celebrarán concentraciones de protesta y manifestaciones en las tres capitales valenciana. Relacionada: Valencia: Profesionales rechazan empleos por no poder pagar el alquiler www.meneame.net/story/valencia-profesionales-rechazan-empleos-no-poder

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Huelga de médicos también www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/12/09/huelga-medicos-can

El problema son que alemanes, britanicos, suizos, ucranianos y americanos suben los precios acaparan la vivienda y hacen imposible vivir a la gente que trabaja aquí, a las empresas contratar, el problema es que como el 29 de octubre cuando se aseinaron 230 personas en Valencia para que los turistas consumieran, se pone por delante a los de fuera sobre los de aquí www.meneame.net/story/valencia-profesionales-rechazan-empleos-no-poder

Es un genocidio
sotillo #2 sotillo
Selasuda.com
#3 sliana
El pueblo habla, se deben convocar elecciones.
#4 dclunedo
Esto no se paga solo....  media
