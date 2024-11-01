edición general
La doble vida de Jasveen Sangha, la "reina de la ketamina" enjuiciada por la muerte del actor Matthew Perry

Ella era una mujer que parecía tenerlo todo: una crianza privilegiada, una buena educación y un amplio círculo de amigos. Pero Jasveen Sangha guardaba un oscuro secreto que, según algunos de sus amigos más cercanos, ocultaba incluso de ellos. La ciudadana con doble nacionalidad británica-estadounidense proveía de sustancias controladas a estrellas ricas y famosas de Hollywood, y administraba una 'casa de escondite' de drogas que incluía cocaína, Xanax, pastillas falsas de Adderall y ketamina.

#4 surco *
A mi estas historias me descolocan un poco. Si esta tía era camello, que la juzguen y que la condenen, pero, salvo que haya adulteracion, de la muerte de Matthew Perry o de George Michael, o de Jackson, o de Elvis o de Maradona, la responsabilidad es de ellos.
A ver si ahora la casco de un ciego de ron y el responsable va a ser ron Pampero.
Por cierto, estoy viendo la foto de la tia.....inocente fijo. Da igual lo que haya hecho. :roll:
1 K 19
azathothruna #1 azathothruna
Suena a juicio de saul goodman
0 K 17
Veelicus #7 Veelicus
La tipica doble moral americana, a esta la van a juzgar porque el muerto era un famosete y claro... pero seguro que antes alguno mas la palmo y a nadie le preocupo porque era un don nadie.
0 K 11
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Lo de que se culpe al camello por los excesos de sus clientes.... se hace igual con las farmacias o Bares?
0 K 8
#2 mariopg
lo queramos o no, Matthew Perry era más yonqui que persona
0 K 8
azathothruna #3 azathothruna
#2 Como charlie sheen.
Y no se por que la gente aun los idolatra
Mas aun a ese Sheen.
0 K 17
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 dinero, fama, sexo con pibones, drogas.... ejem...
0 K 8

