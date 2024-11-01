La doble vida de Jasveen Sangha, la "reina de la ketamina" enjuiciada por la muerte del actor Matthew Perry

Ella era una mujer que parecía tenerlo todo: una crianza privilegiada, una buena educación y un amplio círculo de amigos. Pero Jasveen Sangha guardaba un oscuro secreto que, según algunos de sus amigos más cercanos, ocultaba incluso de ellos. La ciudadana con doble nacionalidad británica-estadounidense proveía de sustancias controladas a estrellas ricas y famosas de Hollywood, y administraba una 'casa de escondite' de drogas que incluía cocaína, Xanax, pastillas falsas de Adderall y ketamina.