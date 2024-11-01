El doble rasero de la corrupción: por qué los escándalos pasan una factura distinta a la derecha y a la izquierda

Vox está sumido en una crisis que parece tener difícil salida. Santiago Abascal convive desde hace semanas con las acusaciones de "maltrato" a quienes fundaron el partido e "hiperliderazgo" al frente de la formación de extrema derecha. El partido también está en el punto de mira de la corrupción tras la publicación de informaciones sobre traspasos millonarios a la fundación Disenso, multas por financiación irregular o facturas a empresas externas vinculadas a asesores personales de su líder. Los supuestos pagos a Lidia Bedman, mujer de Abascal,