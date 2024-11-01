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El doble rasero de la corrupción: por qué los escándalos pasan una factura distinta a la derecha y a la izquierda

El doble rasero de la corrupción: por qué los escándalos pasan una factura distinta a la derecha y a la izquierda

Vox está sumido en una crisis que parece tener difícil salida. Santiago Abascal convive desde hace semanas con las acusaciones de "maltrato" a quienes fundaron el partido e "hiperliderazgo" al frente de la formación de extrema derecha. El partido también está en el punto de mira de la corrupción tras la publicación de informaciones sobre traspasos millonarios a la fundación Disenso, multas por financiación irregular o facturas a empresas externas vinculadas a asesores personales de su líder. Los supuestos pagos a Lidia Bedman, mujer de Abascal,

| etiquetas: corrupcion , politica , pp , psoe
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Cuñado #3 Cuñado
Porque la derecha vota "en contra" y lo único que le pide a su partido es que esté suficientemente alineado con sus odios particulares: feminismo, inmigración, transexuales, catalanes.. La lista es larga y los partidos de derechas se encargan de alimentarla porque saben que les proporciona un rédito electoral que emplearán en llenar sus bolsillos y los de las empresas que los patrocinan.

La estrategia electoral de la derecha consiste en convertir el odio en jurdeles. Y no sobran estúpidos que anteponen su odio hacia "los otros" a su propio bienestar que les compararán el discurso.
5 K 53
Ishkar #9 Ishkar
#3 Cómo diría Rajoy "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político"
1 K 21
aupaatu #2 aupaatu
Si controlas la judicatuta ,los medios de comunicacion las clocas policiales del estado la ecuación les cuadra para putodefender Eggpaña
1 K 25
Quel #4 Quel *
Porque la derecha vota "en contra"...

Teniendo en cuenta que el programa político de la izquierda últimamente es; Vótame a mi o viene la ultraderecha, tu comentario resulta delirante.

PD: Que nick tan apropoiado.
1 K 21
KoLoRo #7 KoLoRo
#4 Teniendo en cuenta que el programa político de la izquierda últimamente es; Vótame a mi o viene la ultraderecha

Tal cual... pero claro, la culpa es de la ultrisima derecha que gana votos :roll:
1 K 23
#8 tropezon *
#6 Es que el artículo no dice nada nuevo, ni tampoco es que profundice mucho en las reflexiones.
Y hay que acordarse de que estamos en puertas de unas elecciones generales.
Habla de que la desunión de la izquierda (el psoe no lo es) ayuda a compensar la falta de voto a la derecha, pero a la vez da el argumento contradictorio de que los votantes de derecha van a ir a votar de todas formas.
O habla del hiperliderazgo (así lo denomina) de Abascal, pero no habla de que Sanchez ha ido haciendo eso,…   » ver todo el comentario
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
apretando los puñitos, jopeta! no se vale!
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sotillo #6 sotillo
#1 Son tradiciones muy arraigadas, vamos lo que se llama folclore popular
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Cuñado #11 Cuñado *
#_10 Nadie esperaba que pudieses entender una oración subordinada. Pídele a un adulto que te lo explique.
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eltxoa #10 eltxoa
"feminismo, inmigración, transexuales, catalanes."

se ve el cuñado preocupado por la clase trabajadora. ya sabes, trabajo, vivienda, sanidad, educación, seguridad, justicia, infraestructuras, y largo etc antes de meterse en cosas wokes
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arturios #5 arturios
Hombre, en la derecha la corrupción es parte del programa político, y lo cumplen, vaya que si lo cumplen, no como la puta izquierda que va de íntegra pero luego se lleva un bolígrafo del trabajo ¡putos ladrones! :troll:
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menéame