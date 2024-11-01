El doble rasero de la corrupción: por qué los escándalos pasan una factura distinta a la derecha y a la izquierda

Vox está sumido en una crisis que parece tener difícil salida. Santiago Abascal convive desde hace semanas con las acusaciones de "maltrato" a quienes fundaron el partido e "hiperliderazgo" al frente de la formación de extrema derecha. El partido también está en el punto de mira de la corrupción tras la publicación de informaciones sobre traspasos millonarios a la fundación Disenso, multas por financiación irregular o facturas a empresas externas vinculadas a asesores personales de su líder. Los supuestos pagos a Lidia Bedman, mujer de Abascal,
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La estrategia electoral de la derecha consiste en convertir el odio en jurdeles. Y no sobran estúpidos que anteponen su odio hacia "los otros" a su propio bienestar que les compararán el discurso.
Teniendo en cuenta que el programa político de la izquierda últimamente es; Vótame a mi o viene la ultraderecha, tu comentario resulta delirante.
PD: Que nick tan apropoiado.
Tal cual... pero claro, la culpa es de la ultrisima derecha que gana votos
Y hay que acordarse de que estamos en puertas de unas elecciones generales.
Habla de que la desunión de la izquierda (el psoe no lo es) ayuda a compensar la falta de voto a la derecha, pero a la vez da el argumento contradictorio de que los votantes de derecha van a ir a votar de todas formas.
O habla del hiperliderazgo (así lo denomina) de Abascal, pero no habla de que Sanchez ha ido haciendo eso,… » ver todo el comentario
se ve el cuñado preocupado por la clase trabajadora. ya sabes, trabajo, vivienda, sanidad, educación, seguridad, justicia, infraestructuras, y largo etc antes de meterse en cosas wokes