El DNI está más blindado que nunca: eso no sirve de mucho cuando lo escaneamos como si fuera un cupón descuento

Policía Nacional comenzará a usar un nuevo sistema criptográfico para el DNI, pero el problema no es ese, sino cómo lo usamos

Caresth #2 Caresth
¿De qué vale toda la criptografía si se permite a cualquier servicio de mierda exigir una fotocopia del DNI?
#1 yokitolakaka
Mucho DNI. Pero los certificados de gente y empresas rulan sin control en asesorías y demás..
