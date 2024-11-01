La división del día y las horas en la antigua Roma

La civilización romana desarrolló un sistema de medición del tiempo muy diferente al que usamos en la actualidad, basado en los ritmos de la naturaleza y las actividades diarias de la sociedad. La división diurna estaba organizada en doce horas, conocidas como horae, que abarcaban desde el amanecer hasta el ocaso. Sin embargo, estas horas no tenían una duración fija; cambiaban según la longitud del día en cada estación. En el verano, cada hora podía durar hasta 75 minutos, mientras que en invierno se reducían a aproximadamente 45 minutos.