La disyuntiva del PP: apoyar la ley de Sánchez sobre publicidad o rechazar una norma que apoyó en Europa

Desde el Ministerio de Transformación Digital que lidera Óscar López recuerdan que los 'populares' votaron a favor en el Parlamento Europeo de casi todas las medidas que incluye su nueva reforma. Otras fuerzas políticas como Sumar señalan que están de acuerdo con la iniciativa porque contribuye a "garantizar la libertad de prensa y la pluralidad informativa".
| etiquetas: medios , politica , publicidad
No a todo, aunque vaya en contra de lo que ellos digan, total, sus sectarios les va a votar igualmente...