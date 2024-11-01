Disuasión digital: la IA se convierte en la nueva arma hegemónica de Washington (inglés)

Lo que antes se vendíaa como innovación se ha consolidado como infraestructura soberana. Los sistemas de IA ahora sustentan la planificación militar, la logística y la coordinación económica. Los Estados con capacidades informáticas avanzadas poseen una ventaja estratégica que se extiende tanto al ámbito económico como al militar. Estados Unidos comprendió este cambio desde el principio. No aborda la IA como una industria especulativa, sino como un pilar del dominio estratégico. Con esta perspectiva, Washington alineó el capital privado...