El distrito escolar de Florida rompió relaciones con el candidato republicano James Fishback en 2022 por acusaciones de conducta sexual inapropiada. (Eng)

Fishback ha calificado de «completamente falsas» las acusaciones de que mantuvo una relación inapropiada con una estudiante menor de edad.

