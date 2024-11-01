edición general
3 meneos
153 clics
Los distintos anchos de vía, en España y en el mundo

Los distintos anchos de vía, en España y en el mundo

En España existe una leyenda sobre el porqué del ancho de vía ibérico, pero no ha sido el único sitio donde hubo bulos y guerra de anchos.

| etiquetas: ancho de via , españa , tren
2 1 0 K 32 trenes
sin comentarios
2 1 0 K 32 trenes

menéame