La disputa entre PP y Vox aboca a Extremadura y Aragón a unas elecciones anticipadas

María Guardiola no tendrá apoyos para tener nuevos presupuestos y eso emplaza a nuevas elecciones, que previsiblemente convocaría el martes. ox, tanto en Aragón como en Extremadura, no ha dado síntomas de querer alcanzar acuerdos y aspira a robar protagonismo en las urnas ahora que las encuestas le sitúan al alza.