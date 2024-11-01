edición general
3 meneos
6 clics
La disputa entre PP y Vox aboca a Extremadura y Aragón a unas elecciones anticipadas

La disputa entre PP y Vox aboca a Extremadura y Aragón a unas elecciones anticipadas

María Guardiola no tendrá apoyos para tener nuevos presupuestos y eso emplaza a nuevas elecciones, que previsiblemente convocaría el martes. ox, tanto en Aragón como en Extremadura, no ha dado síntomas de querer alcanzar acuerdos y aspira a robar protagonismo en las urnas ahora que las encuestas le sitúan al alza.

| etiquetas: pp , vox , extremadura , aragon , elecciones , anticipadas
3 0 0 K 46 politica
9 comentarios
3 0 0 K 46 politica
#3 vGeeSiz
No tiene presupuestos y convoca elecciones... menuda pringada, que llame a Sánchez y que le cuente como puede hacerlo durante x años y aqui no pasa nada
1 K 26
alcama #5 alcama
#3 Incluso en Meneame, el sector farlopero socialista te lo vende como algo bueno
1 K 21
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Mismos perros con distintas siglas, aúllan pero al final no se muerden, se juntan para lo que mejor se les da...........
0 K 20
Antipalancas21 #7 Antipalancas21 *
Vox y el PP se necesitan, saben que en autonomías y a nivel nacional no llegan a la mayoría absoluta ninguno de los dos, Vox puede subir pero no le vale y el PP igua por los que le ha quitado Voxl, ademas no nos engañemos esos dos partidos defienden lo mismo robar, dar mas a los ricos y joder a los trabajadores, ya lo dijo Feijóo si era presidente bajaría los sueldos y ya demostraron lo de la bajada de jornada, tirándolo.
0 K 20
#4 Marisadoro
".... que aboca a Extremadura a las elecciones si Guardiola mantiene su palabra..."

Qué chistoso el periodista.
0 K 14
Morrison #2 Morrison *
Vox, tanto en Aragón como en Extremadura, no ha dado síntomas de querer alcanzar acuerdos y aspira a robar

#0 Yo la entradilla la habría dejado ahí

PD: le falta la V
0 K 10
#6 vGeeSiz
#2 hombre hasta que se demuestre lo contrario, partidos como VOX, podemos, Sumar, los extintos C's y demás "nuevos" no nos han robado aún a manos llenísimas como PPSOE...

Pero bueno, entiendo el odio por defecto a Vox
1 K 26
Desideratum #8 Desideratum
#6 """"entiendo el odio por defecto a que genera Vox""""

Mejor. :troll:
1 K 26
Morrison #9 Morrison *
#6 casos-aislados.com/Caso-por-partido.php?Partido=Vox

Por no hablar del desvío de fondos a la fundación, de la que Abascal es presidente, y con poca transparencia en las cuentas, al estilo emérito.
0 K 10

menéame