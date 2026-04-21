La disputa entre la denominación «eonaviego» y «gallego-asturiano» llegará al Supremo

El Tribunal Supremo fijará doctrina sobre cómo deben actuar los tribunales cuando una administración modifica una norma recurrida, pero mantiene el elemento que causa el conflicto al admitir el recurso de casación presentado por un colectivo tras la inadmisión de su demanda contra un decreto del Principado que utilizaba en todos los casos el glotónimo «eonaviego» en lugar de «gallego-asturiano». Así lo ha acordado la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo al admitir a trámite el recurso de casación de la Asociación para.
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Ya me he sacado más rendimiento a esta noticia que a 15 noticias de Trump o Ayuso. (Putos los dos)
Que por cierto, cambia mucho entre Vegadeo y Navia, al menos en lo que he escuchado
No has escuchado a fala en tu vida.
El caso es que lo que se habla entre Vegadeo y Navia, no es ni gallego ni asturiano.
En la costa quizás no porque está más "suavizado", pero te vas a la zona de los Oscos y se ve, o escucha mejor dicho, perfectamente.
Es como el vaqueiro, tenía cosas totalmente propias, como llamarnos al resto xaldos.