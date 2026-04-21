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La disputa entre la denominación «eonaviego» y «gallego-asturiano» llegará al Supremo

La disputa entre la denominación «eonaviego» y «gallego-asturiano» llegará al Supremo

El Tribunal Supremo fijará doctrina sobre cómo deben actuar los tribunales cuando una administración modifica una norma recurrida, pero mantiene el elemento que causa el conflicto al admitir el recurso de casación presentado por un colectivo tras la inadmisión de su demanda contra un decreto del Principado que utilizaba en todos los casos el glotónimo «eonaviego» en lugar de «gallego-asturiano». Así lo ha acordado la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo al admitir a trámite el recurso de casación de la Asociación para.

| etiquetas: eonaviego , gallego-asturiano
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9 comentarios
2 1 0 K 26 actualidad
kosako #4 kosako
He aprendido que existe el término eonaviego y que es glotónimo.

Ya me he sacado más rendimiento a esta noticia que a 15 noticias de Trump o Ayuso. (Putos los dos)
1 K 22
Pacman #3 Pacman
Un glotónimo es el nombre propio o denominación que se utiliza para referirse a una lengua o idioma específico. Proviene del griego glotta (lengua) y onoma (nombre). Ejemplos: "español", "quechua", "inglés", "bable". Los glotónimos pueden clasificarse en autoglotónimos (nombre que los hablantes dan a su lengua) o heteroglotónimos (nombre que otros le dan)
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Cantro #9 Cantro
Es una habla de transición entre gallego y asturiano. Que la llamen como quieran, pero para mí ambos términos son correctos

Que por cierto, cambia mucho entre Vegadeo y Navia, al menos en lo que he escuchado
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elmakina #1 elmakina
Tendrían que juzgarlos a todos y meterlos en la calle por dar vueltas absurdas para no reconocer la realidad que reconoce cualquiera: es gallego. Ni gallego-asturiano ni eonaviego ni pollas.
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Fedorito #2 Fedorito
#1 Mientras los metan en tu calle me parece perfecto, yo en la mía no quiero ni verlos. :-P
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manc0ntr0 #5 manc0ntr0 *
#1 Jajajajajajaja. Gallego porque lo digas tú, makina.
No has escuchado a fala en tu vida.
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#8 DenisseJoel
#1 Si los valencianos pueden hacerlo, ¿por qué los asturianos no?
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manc0ntr0 #6 manc0ntr0
Pura semántica, diría yo.
El caso es que lo que se habla entre Vegadeo y Navia, no es ni gallego ni asturiano.
En la costa quizás no porque está más "suavizado", pero te vas a la zona de los Oscos y se ve, o escucha mejor dicho, perfectamente.
Es como el vaqueiro, tenía cosas totalmente propias, como llamarnos al resto xaldos.
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#7 kondnado
Matando moscas con el culo.
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