A disposición judicial los detenidos por los altercados en el Hospital de Ciudad Real
Son familiares de una paciente ingresada en junio y que agredieron presuntamente a los profesionales sanitarios así como a agentes que acudieron al centro
K
OCLuis
Cuidado con los comentarios, que este tipo de meneo suele traer una espoleta demasiado sensible.
Albarkas
No fue reyerta, porque el personal del hospital no era de otro clan.
