El disfraz de la xenofobia: cuando la cultura sustituye la raza (CAT)

Una de las estrategias más recurrentes de la extrema derecha contemporánea que representa opciones como Aliança Catalana (AC) en Cataluña consiste en señalar la supuesta "incompatibilidad cultural" de las poblaciones migrantes. Este argumento, aunque aparentemente más sofisticado que los viejos discursos raciales, cumple la misma función: marcar fronteras simbólicas que separan a un “nosotros” legítimo de un 'ellos' problemático.