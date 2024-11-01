edición general
El disfraz de la xenofobia: cuando la cultura sustituye la raza (CAT)

Una de las estrategias más recurrentes de la extrema derecha contemporánea que representa opciones como Aliança Catalana (AC) en Cataluña consiste en señalar la supuesta "incompatibilidad cultural" de las poblaciones migrantes. Este argumento, aunque aparentemente más sofisticado que los viejos discursos raciales, cumple la misma función: marcar fronteras simbólicas que separan a un “nosotros” legítimo de un 'ellos' problemático.

CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
Muy buen artículo. El racista, el xenófobo, parte de la conclusión de que su grupo es el bueno y los demás los malos, y posteriormente trata de elaborar el razonamiento que lo justifica.

Primero fue la frenología, luego trató de encontrar justificaciones cromosómicas para sus prejuicios y ahora están haciendo catálogos de culturas compatibles o incompatibles con la Muy Superior Cultura Humanista y Racionalista Occidental mientras se pasan por sus diminutos huevos todo lo humanista y racional.
Magankie #2 Magankie
La cultura española y catalana nunca se han llevado bien, por algún motivo...
