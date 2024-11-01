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Diseños de calzado Safa Sahin [Eng]

Diseños de calzado Safa Sahin [Eng]  

Safa Sahin es un diseñador de calzado, pintor y fotógrafo turco que fusiona la estética vanguardista con la innovación funcional. Formado en diseño de calzado y bellas artes, ha marcado la cultura de las zapatillas deportivas mediante formas audaces y maximalistas para marcas como Nike y Balmain. Sus diseños de calzado fusionan la impresión 3D, el plexiglás, el nailon líquido y elementos pintados a mano en siluetas dinámicas de inspiración fantástica, desde elegantes mocasines hasta elaborados tacones en vibrantes verdes y rojos.

| etiquetas: diseño , calzado , safa sahin
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1 comentarios
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Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Una vez vi a uno pegando a su madre con unos calzoncillos sucios. No fue tan feo como estos zapatos.
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menéame