Diseñando la posguerra y la inmediata Guerra Fría

Cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos. Los Aliados occidentales pretendían que una guerra de desgaste entre soviets y nazis haría sucumbir a la URSS, preparaban el plan “Rankin” para controlar toda Alemania y Europa del Este. En la Guerra Fría la disuasión nuclear soviética contuvo nuevas aventuras, en un principio no fue así, tanto británicos como estadounidenses se arrepentirán por siempre no haber liquidado a los soviéticos en la inmediata posguerra e inicios de la Guerra Fría.