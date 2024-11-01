Diseñando la posguerra y la inmediata Guerra Fría

Cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos. Los Aliados occidentales pretendían que una guerra de desgaste entre soviets y nazis haría sucumbir a la URSS, preparaban el plan “Rankin” para controlar toda Alemania y Europa del Este. En la Guerra Fría la disuasión nuclear soviética contuvo nuevas aventuras, en un principio no fue así, tanto británicos como estadounidenses se arrepentirán por siempre no haber liquidado a los soviéticos en la inmediata posguerra e inicios de la Guerra Fría.
El victimismo ruso habitual; todos están contra Rusia
Y la culpa de todo lo que sucede actualmente es de cualquiera, menos del fascista y criminal de Putin
No quería competencia en el mercado Europeo.
Primera linea y ya vienen con un victimismo tremendo. Como si Francia, Alemania, España, Reino Unido, Turquia... y muchos mas no estuvieran en guerras constantes desde hace siglos intentando destruirse el uno al otro. Rusia hasta que llegaron los Comunistas al poder, solo era un imperio mas en Europa.