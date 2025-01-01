edición general
Discurso en la ONU de Katriona O'Sullivan (autora de 'Pobre') [Eng]

"La pobreza extrema afecta a todos los niños exactamente de la misma manera, independientemente de su país o continente. Se infiltra en todos los aspectos de tu vida. De niña aprendí que el mundo no era un lugar seguro. Aprendí que no era valiosa y aprendí que no era buena(..) La educación gratuita, los trabajadores comunitarios, la ayuda para el alquiler, la vivienda, el cuidado de los niños y el acceso a la terapia. Y, por último, la puesta en práctica de esas políticas es realmente importante"

