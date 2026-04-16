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La discriminación por lengua existe: hacían el mismo trabajo para Apple, pero cobraban distinto por el idioma en el que trabajaban. El TSJCat declara que es discriminatorio por lengua

La discriminación por lengua existe: hacían el mismo trabajo para Apple, pero cobraban distinto por el idioma en el que trabajaban. El TSJCat declara que es discriminatorio por lengua

Esto le ha pasado a los trabajadores de la empresa Transperfect Global Connect y Transperfect Translations, quienes percibían una retribución anual bruta distinta en función del idioma en el que desempeñaban sus funciones como ‘Lenguage Data Analyst’ para Apple. los trabajadores del mercado hebreo (grupo A) perciben 30000 euros brutos anuales, los del grupo B (Sueco, alemán, danés, finlandés y noruego, francés e inglés) 23500 euros brutos anuales y los del grupo C (italiano, ruso, turco, árabe y castellano) 18500 euros brutos anuales.

| etiquetas: apple , lengua , discriminación , idioma , laboral , tribunal
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1 comentarios
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Potemkin_ #1 Potemkin_
Que mierda de gráfico o imagen aparece que los dos de la derecha cobran lo mismo y la barra está a la mitad?
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menéame