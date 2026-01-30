edición general
Discrepancias en el Ejército israelí tras haber reconocido haber matado a 70.000 palestinos en Gaza, avalando las cifras del Ministerio de Salud que antes negaba

Las autoridades israelíes anuncian que reabrirán este domingo la frontera de Rafá con Egipto para permitir la entrada y salida de los palestinos del enclave

3 comentarios
NPCMeneaMePersigue
De 2 millones de personas viendo las fotos del solar que ha quedado 70.000 muertos me parece poco
Veelicus
#1 Es que si reconocen 70.000 es que posiblemente hayan sido muchas mas, menudos HDLGP.
Sandman
#1 #2 Partamos del hecho de que, en pleno apogeo del genocidio, la cifra de 60.000 víctimas se repitió durante casi un año.
