La directora de «La voz de Hind Rajab» rechaza importante premio en Berlín (inglés)

La cineasta tunecina Kaouther Ben Hania decide no recoger el premio en la reunión de «Cinema for Peace» en Berlín. En su discurso, afirmó que sentía más responsabilidad que gratitud, y aprovechó el momento para hacer una declaración sobre la justicia y la responsabilidad por Hind Rajab:«Justicia significa responsabilidad. Sin responsabilidad, no hay paz. El ejército israelí mató a Hind Rajab; mató a su familia; mató a los dos paramédicos que acudieron a salvarla, con la complicidad de los gobiernos y las instituciones más poderosos del mundo.

