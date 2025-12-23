edición general
7 meneos
12 clics
La directora de la Guardia Civil ha abierto investigaciones en la UCO por supuestas filtraciones: "La finalidad es amedrentar"

La directora de la Guardia Civil ha abierto investigaciones en la UCO por supuestas filtraciones: "La finalidad es amedrentar"

“De repente un compañero tuyo viene a preguntarte si tú has filtrado algo”, explican las fuentes consultadas, que reconocen que este tipo de investigaciones generan “un plus de sospecha gratuito” entre los agentes y alimentan un sentimiento de malestar dentro de la unidad. Según estas mismas fuentes, la apertura de diligencias internas contra funcionarios del Instituto Armado que están desarrollando su labor judicial provoca frustración y una sensación de desconfianza hacia la cúpula del cuerpo...

| etiquetas: uco , guardia civil
6 1 0 K 88 actualidad
8 comentarios
6 1 0 K 88 actualidad
cocolisto #2 cocolisto
Menudo nido hay en ésta UCO.
3 K 62
kinnikuman #6 kinnikuman
#2 Alguien voló sobre el nido del UCO?
0 K 7
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#2 Nido en casi toda la GC.
0 K 20
#4 perej
¡Pero si son una panda, y lo saben!
Solo hay que ver los "informes" que preparan, en lugar de pruebas.
1 K 30
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Cuando a los de la UCO le interesa se les olvida presentar lo que les ha pedido un juez, como con Montoro y delincuente confeso.
0 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Desde las fuentes cercanas a la UCO, interpretan que la coincidencia temporal entre estas investigaciones internas y el avance de causas judiciales políticamente sensibles no es casual. “La finalidad es amedrentar” a los agentes, sostienen, y consideran que el mensaje que se traslada es el de una vigilancia constante sobre quienes participan en investigaciones de gran repercusión pública...
0 K 15
#3 moratos
Filtraciones de las "güenas"
0 K 7
#5 tobruk1234
El zorro cazando zorros lo nunca visto, igual tenia que haber utilizado un lobo para cazar a los zorros. Un policia nacional, alguien del cni o tal vez un autonomico, igual asi hubiera salido algo. La uco ha utilizado velocidades distintas segun el partido politico afectado y eso si que es curioso.
0 K 7

menéame