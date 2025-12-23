La directora de la Guardia Civil ha abierto investigaciones en la UCO por supuestas filtraciones: "La finalidad es amedrentar"

“De repente un compañero tuyo viene a preguntarte si tú has filtrado algo”, explican las fuentes consultadas, que reconocen que este tipo de investigaciones generan “un plus de sospecha gratuito” entre los agentes y alimentan un sentimiento de malestar dentro de la unidad. Según estas mismas fuentes, la apertura de diligencias internas contra funcionarios del Instituto Armado que están desarrollando su labor judicial provoca frustración y una sensación de desconfianza hacia la cúpula del cuerpo...