Directora de escuela acusada de liderar un club de la lucha infantil clandestino [ENG]

Una directora escolar de Arkansas fue sentenciada a 30 días de cárcel, 120 días de arresto domiciliario con monitoreo electrónico y nueve años de libertad condicional tras ser acusada por la fiscalía de ser la cabecilla de un club de peleas infantiles clandestino. Mary Tracy Morrison, de 51 años, propietaria y directora del Instituto Delta para el Desarrollo Cerebral y del programa Engage en Jonesboro, se declaró culpable el lunes de un cargo de permitir el abuso infantil y cuatro cargos de contribuir a la delincuencia de menores.