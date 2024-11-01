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Directora de escuela acusada de liderar un club de la lucha infantil clandestino [ENG]

Directora de escuela acusada de liderar un club de la lucha infantil clandestino [ENG]

Una directora escolar de Arkansas fue sentenciada a 30 días de cárcel, 120 días de arresto domiciliario con monitoreo electrónico y nueve años de libertad condicional tras ser acusada por la fiscalía de ser la cabecilla de un club de peleas infantiles clandestino. Mary Tracy Morrison, de 51 años, propietaria y directora del Instituto Delta para el Desarrollo Cerebral y del programa Engage en Jonesboro, se declaró culpable el lunes de un cargo de permitir el abuso infantil y cuatro cargos de contribuir a la delincuencia de menores.

| etiquetas: club lucha , tracy morrison
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3 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
#1 Ominous
No les enseñó ni la primera regla.
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carademalo #3 carademalo
Alerta off-topic.

Lo de poner para ilustrar la noticia dos fotos del Chevrolet Tahoe, por muy policiales que sean, ¿no huele un poco mal? Parece publicidad encubierta. ¬¬
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#2 arreglenenlacemagico
serian como las peleas de enanos xD
1 K 18

menéame