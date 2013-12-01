Director de Gogora pide no meter en el mismo saco a Txiki y Otaegi, y a antifranquistas que lucharon por la democracia

El director de Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, ha pedido este miércoles que "no se meta en el mismo saco" a los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, ejecutados en el franquismo, y a los miles de antifranquistas que trabajaron por la democracia. "Una cosa es reconocerles su condición de víctimas franquistas y otra es el homenaje", ha precisado, para recordar que estos utilizaron "la violencia, el miedo y el terror".
¿Justificas el asesinato de civiles en base a esa lucha contra una dictadura?
09/04/69 Fermín Monasterio Pérez[1][2] Arrigorriaga (Vizcaya) AP-68 4 disparos Taxista
4/10/73 José Humberto Fouz Escudero[1] Pirineos Atlánticos, Francia Entre Irún y San Juan de Luz Secuestro Traductor
Jorge Juan García Carneiro[1] Parado
Fernando Quiroga Veiga[1] Empleado en una empresa de aduanas
Amas de casa, taxistas, camareros, etc, etc.
El PSE (el director de Gogora lo nombró el PSE) parece que está en modo revisionismo total. Por comentar, Txiki y Otaegi militaron en ETA (pm), la misma que se integró en los 80 en el PSE.
Pardines y Manzanas sí porque a pesar de fascistas murieron violentamente pero Txiki y Otaegi no porque a pesar de morir violentamente eran etarras y AsíNoTM se lucha contra el fascismo.