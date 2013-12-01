Director de Gogora pide no meter en el mismo saco a Txiki y Otaegi, y a antifranquistas que lucharon por la democracia

El director de Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, ha pedido este miércoles que "no se meta en el mismo saco" a los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, ejecutados en el franquismo, y a los miles de antifranquistas que trabajaron por la democracia. "Una cosa es reconocerles su condición de víctimas franquistas y otra es el homenaje", ha precisado, para recordar que estos utilizaron "la violencia, el miedo y el terror".