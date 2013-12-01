edición general
6 meneos
7 clics
Director de Gogora pide no meter en el mismo saco a Txiki y Otaegi, y a antifranquistas que lucharon por la democracia

Director de Gogora pide no meter en el mismo saco a Txiki y Otaegi, y a antifranquistas que lucharon por la democracia

El director de Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, ha pedido este miércoles que "no se meta en el mismo saco" a los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, ejecutados en el franquismo, y a los miles de antifranquistas que trabajaron por la democracia. "Una cosa es reconocerles su condición de víctimas franquistas y otra es el homenaje", ha precisado, para recordar que estos utilizaron "la violencia, el miedo y el terror".

| etiquetas: gogora , relato , hipocresía
5 1 0 K 53 actualidad
10 comentarios
5 1 0 K 53 actualidad
Comentarios destacados:    
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Ante una dictadura la violencia es autodefensa y de aquí no me sacan.
12 K 132
#3 brandao *
#2 Con batucadas iban a hacer frente a una dictadura nacida de matanzas indiscriminadas, y que luego tras asesinar a otros 150.000 no permite ni asociarse, ni te deja ni salir del país sin un visado de buena conducta firmado por el comisario del pueblo. No te jode.
2 K 27
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos *
#3 Los grises cagaos porque llevan tambores y las manitas pintadas, fijo que Paquito no hubiese podido aguantar la presión y habría dejado el cargo para convocar elecciones, como si lo viese.
0 K 12
juliusK #7 juliusK
#2 «el árbol de la libertad debe regarse de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos». www.jotdown.es/2013/12/la-democracia-segun-thomas-jefferson/.
1 K 19
strike5000 #9 strike5000
#2 Pregunta:

¿Justificas el asesinato de civiles en base a esa lucha contra una dictadura?

09/04/69 Fermín Monasterio Pérez[1][2] Arrigorriaga (Vizcaya) AP-68 4 disparos Taxista
4/10/73 José Humberto Fouz Escudero[1] Pirineos Atlánticos, Francia Entre Irún y San Juan de Luz Secuestro Traductor 
Jorge Juan García Carneiro[1] Parado 
Fernando Quiroga Veiga[1] Empleado en una empresa de aduanas 

Amas de casa, taxistas, camareros, etc, etc.

es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Asesinatos_cometidos_por_ETA_hasta_la_muer
0 K 10
ehizabai #1 ehizabai
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/covite-censura-ayer-ia-desplegara-zarautz

El PSE (el director de Gogora lo nombró el PSE) parece que está en modo revisionismo total. Por comentar, Txiki y Otaegi militaron en ETA (pm), la misma que se integró en los 80 en el PSE.
2 K 28
Asimismov #10 Asimismov
#1 pues menos mal que no levantan la cabeza Txiki y Otaegi, que si la levantasen y vieran al PSE de hoy, escarbaban para enterrarse más hondo.
0 K 12
EnLos80EraPeor #5 EnLos80EraPeor
Homenajeado etarras? Son sus costumbres y hay que respetarlas
2 K 26
#6 txepel *
Y por cosas como esta nadie, ni unos ni otros, toma en serio al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Pardines y Manzanas sí porque a pesar de fascistas murieron violentamente pero Txiki y Otaegi no porque a pesar de morir violentamente eran etarras y AsíNoTM se lucha contra el fascismo.
1 K 19
#8 IngridPared
También habrá que excluir a los miembros de la Resistencia francesa, a los partisanos italianos, a los maquis...
0 K 6

menéame