El director general de Medio Ambiente confirma que ofreció personal para medir cauces en la DANA

Fue la primera vez, ha explicado, que se hacía este ofrecimiento mientras ha estado en el cargo, han detallado a EFE fuentes judiciales conocedoras de su declaración. El ofrecimiento -había disponibles entre 16 y 20 agentes, según ha asegurado- llegó al Centro de Coordinación de Emergencias, pero no se atendió, tal y como han explicado otros testigos que ya han comparecido en el juzgado.