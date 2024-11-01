edición general
El director general de Medio Ambiente confirma que ofreció personal para medir cauces en la DANA

Fue la primera vez, ha explicado, que se hacía este ofrecimiento mientras ha estado en el cargo, han detallado a EFE fuentes judiciales conocedoras de su declaración. El ofrecimiento -había disponibles entre 16 y 20 agentes, según ha asegurado- llegó al Centro de Coordinación de Emergencias, pero no se atendió, tal y como han explicado otros testigos que ya han comparecido en el juzgado.

NPCMeneaMePersigue
"No nos informaron" repite la banda criminal para que hablemos de las mentiras y no de las causas, por eso esta todo el dia la tele la mentira de Mazon aquí, allá, pero lo sabían no hicieron nada, se negaron a prevenir porque apretaron el gatillo y masacraron cientos de personas
2
devilinside
Pues al tipo habría que empurarle por prevaricación. Todo el mundo sabe que el asunto era competencia de la Confederación Hidrográfica, de la AEMET y de Perro Xanxe
1
obmultimedia
Al PP le importa una mierda las catastrofes, si hay victimas o no, si muere gente de cancer, lo que siempre quieren es que el Estado les de dinero para la "reconstruccion" tras esas catastrofes, para asi repartirse el dinero entre amigos y no hacer nada.
Lo que no recaudan via impuestos lo reciben indirectamente desde el estado por esto, de ahi que no se molesten en ampliar plantillas de bomberos, en no limpiar barrancos, en no limpiar montes y crear cortafuegos, tanto odian a Sanchez pero luego ponen la mano para que los rescaten.
0

