Fue la primera vez, ha explicado, que se hacía este ofrecimiento mientras ha estado en el cargo, han detallado a EFE fuentes judiciales conocedoras de su declaración. El ofrecimiento -había disponibles entre 16 y 20 agentes, según ha asegurado- llegó al Centro de Coordinación de Emergencias, pero no se atendió, tal y como han explicado otros testigos que ya han comparecido en el juzgado.
Lo que no recaudan via impuestos lo reciben indirectamente desde el estado por esto, de ahi que no se molesten en ampliar plantillas de bomberos, en no limpiar barrancos, en no limpiar montes y crear cortafuegos, tanto odian a Sanchez pero luego ponen la mano para que los rescaten.