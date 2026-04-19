El director del FBI amenaza con demandar a revista por acusarlo de paranoico y alcohólico

La presunta conducta, que Patel calificó de “información falsa”, alarmó a los funcionarios de la agencia sobre lo que sucedería si se necesitara a la FBI en una crisis nacional. “Eso es lo que me quita el sueño”, declaró un funcionario anónimo a The Atlantic, que publicó las acusaciones a última hora del viernes. El artículo detalló una serie de incidentes y acusaciones preocupantes acerca del jefe de la oficina. Según la revista, el 10 de abril Patel sufrió un ataque de pánico paranoico al enfrentarse a un problema técnico con un sistema
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pues igual pudiera ser un poco exagerado.
Ahora, declaraciones ridículas como esta como director del FBI:
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es lo que sí evidencia que está bajo el efecto sustancias psicoactivas.
Dos fuentes es algo fiable, nueve fuentes queriendo hablar con The Atlantic es un motín o una llamada de socorro.