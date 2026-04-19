El director del FBI amenaza con demandar a revista por acusarlo de paranoico y alcohólico

La presunta conducta, que Patel calificó de “información falsa”, alarmó a los funcionarios de la agencia sobre lo que sucedería si se necesitara a la FBI en una crisis nacional. “Eso es lo que me quita el sueño”, declaró un funcionario anónimo a The Atlantic, que publicó las acusaciones a última hora del viernes. El artículo detalló una serie de incidentes y acusaciones preocupantes acerca del jefe de la oficina. Según la revista, el 10 de abril Patel sufrió un ataque de pánico paranoico al enfrentarse a un problema técnico con un sistema