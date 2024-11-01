El director de Baldur's Gate 3 cree que Divinity, su nuevo juego RPG por turnos, será mucho mejor: ''lleva el género al siguiente nivel''  

Por fin, The Game Awards 2025 puso fin al misterio de la estatua, confirmando el siguiente juego de Larian Studios. No, lo nuevo de los creadores de Baldur's Gate 3 no es Divinity Original Sin 3, sino un reboot de la franquicia de rol. Llamado simplemente ''Divinity''. Su primer tráiler fue tan espectacular como perturbador y muestra de lo que Larian quiere lograr con el título: cuajar un juego de rol por y para adultos, que trate a los jugadores con ''respeto intelectual''.