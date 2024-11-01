En directo desde la GDC (Game Developer Conference)... ¡1989! 21 horas de charlas clásicas a cargo de figuras destacadas de los inicios de los videojuegos [ENG]  

Sí, has leído bien: ¡1989! Hemos digitalizado casi todas las ponencias de la tercera edición de la GDC, celebrada en mayo de 1989. Una de las charlas: "La época dorada de los videojuegos: esta mesa redonda cuenta con un notable elenco de desarrolladores de videojuegos que hablarán de «los buenos viejos tiempos»… es decir, de 1980. Sí, ya en 1989 se sentía nostalgia por una época en la que los desarrolladores tenían que empaquetar sus propios juegos en bolsas Ziploc y nadie sabía que esto se convertiría en una industria de gran envergadura."