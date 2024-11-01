Los «directivos puros» corren un riesgo especial ahora que las empresas tecnológicas están llevando a cabo despidos [ENG]

Los directivos que no rinden se están volviendo prescindibles. A medida que continúan los despidos en el sector tecnológico y se simplifican los organigramas, algunos líderes del sector les están enviando una directiva muy clara: vigilen a sus subordinados, pero asegúrense de contribuir también. En una carta dirigida al personal de Coinbase el martes, el director ejecutivo Brian Armstrong anunció planes para despedir al 14 % de su plantilla y afirmó que todos los miembros de la empresa de cripto
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- En esta empresa, el que no trabaje, se va a la calle.
- ¡oh! ¿y qué va a ser de usted, jefe?
Tienes un error de concepto. Rico es el dueño de la empresa, no el jefe que se cree superior al mundo.