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Los «directivos puros» corren un riesgo especial ahora que las empresas tecnológicas están llevando a cabo despidos [ENG]

Los «directivos puros» corren un riesgo especial ahora que las empresas tecnológicas están llevando a cabo despidos [ENG]

Los directivos que no rinden se están volviendo prescindibles. A medida que continúan los despidos en el sector tecnológico y se simplifican los organigramas, algunos líderes del sector les están enviando una directiva muy clara: vigilen a sus subordinados, pero asegúrense de contribuir también. En una carta dirigida al personal de Coinbase el martes, el director ejecutivo Brian Armstrong anunció planes para despedir al 14 % de su plantilla y afirmó que todos los miembros de la empresa de cripto

| etiquetas: ia , puesto , sustituibles , jefes , a la puta calle
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4 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Esto me recuerda el chiste:
- En esta empresa, el que no trabaje, se va a la calle.
- ¡oh! ¿y qué va a ser de usted, jefe?
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pepel #4 pepel
A algunos les puede tocar cargar camiones.
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pitercio #2 pitercio
Se viene un remake de Los ricos también lloran.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Tienes un error de concepto. Rico es el dueño de la empresa, no el jefe que se cree superior al mundo.
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menéame