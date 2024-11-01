"Que los diputados escuchen nuestra voz": llega el momento de las víctimas de la DANA en el Congreso

La comisión de investigación de la DANA del Congreso empieza este martes y lo hace cediendo la palabra a las víctimas de la catástrofe. De martes a jueves, 13 personas que vivieron en sus carnes la gota fría el 29 de octubre de 2024 darán cuenta de su propio sufrimiento y del de muchas otras. "Que los diputados escuchen nuestra voz", remarca en conversación con Público Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, que comparecerá el jueves.