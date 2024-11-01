edición general
"Que los diputados escuchen nuestra voz": llega el momento de las víctimas de la DANA en el Congreso

La comisión de investigación de la DANA del Congreso empieza este martes y lo hace cediendo la palabra a las víctimas de la catástrofe. De martes a jueves, 13 personas que vivieron en sus carnes la gota fría el 29 de octubre de 2024 darán cuenta de su propio sufrimiento y del de muchas otras. "Que los diputados escuchen nuestra voz", remarca en conversación con Público Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, que comparecerá el jueves.

3 comentarios
tul #1 tul
que tengan mucho cuidado que el sitio ese esta lleno de delicuentas de la mafia pepetarra a los que no les importa joder la vida a unas cuantas victimas mas.
karakol #2 karakol
#1 O reírse de ellos, la especialidad de la casa.

www.youtube.com/watch?v=g10di61JXz4
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Yo creo que ya es el momento de las hostias. La casta política ni se responsabiliza ni paga por sus desmanes.

Creo que hemos perdido la sana costumbre del linchamiento en la plaza...y eso explica muchos de nuestro males. :-)
