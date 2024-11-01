edición general
Un diputado de Vox boicotea un minuto de silencio por Gaza con golpes a la mesa

El pleno del Parlament ha comenzado este martes sin consenso para guardar un minuto de silencio, aunque la izquierda ha arrancado la sesión en pie y en silencio, mientras el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, golpeaba su mesa con un bolígrafo. El resto de diputados han guardado silencio. Ante la falta de consenso --se presentaron dos solicitudes de minuto de silencio por parte del PP con el término genocidio en medio de la polémica-- la diputada del PSIB, Malena Riudavets, ha aprovechado los primeros 60 segundos de su pregunta de contr

27 comentarios
mmlv #7 mmlv
No desaprovechan nunca la oportunidad de demostrar lo mierdas que son
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Y después que tenemos que cortarnos y no decir que los votantes de Vox o son tontos o unos hijos de puta.
#10 Vactor20
#8 Yo apuesto por ambas.
sleep_timer #3 sleep_timer
Es un puto retrasado y no pierde ocasión en demostrarlo.
#1 unomas23
Un mono haciendo monadas.
#4 daniMate
#1 nazis haciendo cosas nazis.
#16 Mschumacher
#4 un nazi apoyando a Israel, es más ridículo todavía
Sergio_ftv #22 Sergio_ftv
#16 Si Israel se comporta siguiendo toda la filosofía nazi entonces habrá que llamarles nazis.
frg #27 frg
#16 Un morenazi apoyando a Israel. Nunca me canso del vídeo explicativo. :-D
Mixtape96 #12 Mixtape96
#1 un fascista haciendo cosas de fascistas.

No han condenado el asesinato de cientos de miles de españoles, ¿porqué iban a importarles los palestinos?

Defienden a los pedófilos que han abusado de miles de niños españoles, ¿porqué iban a importarles que maten a niños de hambre?
PaulDurden #2 PaulDurden
Ojalá se muera. Así de claro.
perrico #6 perrico
#2 Que la suelten en mitad de Gaza y dentro de un mes vuelva a contarnos si hay genocidio o no.
#5 Shibuya
Sergio Rodríguez se llama el hijo de puta. Cuando lo vea por Palma le escupiré en la puta cara de imbécil que tiene.
Veelicus #13 Veelicus
Pena que al regresar a casa no se la encuentre como se la encuentran los gazaties
Paquitomo #18 Paquitomo
APES TOGETHER, STRONG!
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Menudo subnormal colaboracionista.
vicus. #19 vicus.
Esta gentuza no viene nada más que a envenenar y pudrir todo, hay que ilegalizarlos pero ya.
#23 alfinal
#19 No los van a ilegalizar porque su existencia da el "voto del miedo" a los que están un poquito más a su izquierda en las comunidades de la periferia. Así de claro. Es la Ventana de Overton.
#20 Suleiman
Menudo HP.... Y pensar que a este desgraciado lo han votado, da que pensar que mierda futuro nos espera.
el_Tupac #11 el_Tupac
Puto nazi subnormal. No hay más.
toshiro #9 toshiro
Por qué nadie le ha lanzado el iPhone a la cabeza?
samuelCan #17 samuelCan
Hacen el payaso como si el sueldo les fuera en ello. Espera...
Raúl_Rattlehead #24 Raúl_Rattlehead
Cada vez queda más claro que hay que ser especialmente hijo de puta para militar en Vox.
#15 Cntrl *
Cuanto radical hay en mnm incapaz de permitir que alguien se exprese sin insultar a nadie, que diferencia con lo que desde aquí le insultan
#21 alfinal
#15 Durante la intervención de una parlamentaria el resto deben de guardar silencio: le guste o no lo que digan o no digan nada.
gringogo #25 gringogo
#15 Tanto el acto del subnormal prosionista de Vox como tu comentario son un insulto.
Lyovin81 #26 Lyovin81
#15 Jo, mira que no respetar a un tío que boicotea un minuto de silencio por las víctimas de un genocidio en el que han reventado a 65000 seres humanos... Qué malos son en Menéame.

Dios, qué paciencia tengo que tener para no decirte lo que pienso de ti.
menéame