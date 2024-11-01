Un diputado de Vox boicotea un minuto de silencio por Gaza con golpes a la mesa

El pleno del Parlament ha comenzado este martes sin consenso para guardar un minuto de silencio, aunque la izquierda ha arrancado la sesión en pie y en silencio, mientras el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, golpeaba su mesa con un bolígrafo. El resto de diputados han guardado silencio. Ante la falta de consenso --se presentaron dos solicitudes de minuto de silencio por parte del PP con el término genocidio en medio de la polémica-- la diputada del PSIB, Malena Riudavets, ha aprovechado los primeros 60 segundos de su pregunta de contr