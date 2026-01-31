El diputado de Podemos en Aragón urge explicaciones por los contratos a dedo de la candidata: "Es gravísimo"

El único diputado de Podemos en Aragón, Andoni Corrales, ha exigido este sábado a su propio partido que aclare "con urgencia" las adjudicaciones a dedo de la candidata a las elecciones, María Goikoetxea, destapadas por EL ESPAÑOL. "Es sumamente grave", ha asegurado a través de su perfil de X (antes Twitter) en referencia a los más de 30.000 euros asignados a amigos y personas cercanas a la órbita de Podemos durante los años de Goikoetxea como directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).