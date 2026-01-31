edición general
15 meneos
19 clics
El diputado de Podemos en Aragón urge explicaciones por los contratos a dedo de la candidata: "Es gravísimo"

El diputado de Podemos en Aragón urge explicaciones por los contratos a dedo de la candidata: "Es gravísimo"

El único diputado de Podemos en Aragón, Andoni Corrales, ha exigido este sábado a su propio partido que aclare "con urgencia" las adjudicaciones a dedo de la candidata a las elecciones, María Goikoetxea, destapadas por EL ESPAÑOL. "Es sumamente grave", ha asegurado a través de su perfil de X (antes Twitter) en referencia a los más de 30.000 euros asignados a amigos y personas cercanas a la órbita de Podemos durante los años de Goikoetxea como directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

| etiquetas: diputado , podemos , aragon , contratos , maría goikoetxea
13 2 1 K 124 actualidad
7 comentarios
13 2 1 K 124 actualidad
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano *
Son cosas de la regeneración democrática amigo...

Se abre el telón y se ve al tal Andoni Corrales en el suelo y sin moverse... Se cierra el telón... ¿Titulo de la película?... Puñales por la espalda... xD
2 K 33
Jaime131 #2 Jaime131
La solución es sencilla, abandona Podemos y crea otro partido de izquierdas. Nopodemos sería un buen nombre.
2 K 32
josde #4 josde
#2 Otro mas, la izquierda con tantos partidos, votarlos es tirar el voto.
1 K 27
#3 guillersk
Ostras, menudo machirulo fascista!!!
2 K 29
#7 Borgiano
#3 Violencia vicaria de buena mañana.
0 K 7
ochoceros #6 ochoceros
"Es sumamente grave"

30.000€. Durante años. Si se compara con cualquier pufo del PP de los que perpetran a diario, este hombre tiene suerte de estar en Podemos porque trabajando con los cristofascistas le hubiese dado un ictus, un infarto y cáncer de SIDA el primer día de trabajo.

Menos mal que tenemos normalizadas las frases del "todos son iguales" y "la culpa es de la falta de autocrítica de la izquierda".
1 K 20
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
buen momento, se nota que se ha estado guardando la información y en campaña...oh la cachualidad!!! :troll: :troll: :troll:
1 K 19

menéame