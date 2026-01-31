El diputado de Podemos en Aragón urge explicaciones por los contratos a dedo de la candidata: "Es gravísimo"

El único diputado de Podemos en Aragón, Andoni Corrales, ha exigido este sábado a su propio partido que aclare "con urgencia" las adjudicaciones a dedo de la candidata a las elecciones, María Goikoetxea, destapadas por EL ESPAÑOL. "Es sumamente grave", ha asegurado a través de su perfil de X (antes Twitter) en referencia a los más de 30.000 euros asignados a amigos y personas cercanas a la órbita de Podemos durante los años de Goikoetxea como directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).
Se abre el telón y se ve al tal Andoni Corrales en el suelo y sin moverse... Se cierra el telón... ¿Titulo de la película?... Puñales por la espalda...
30.000€. Durante años. Si se compara con cualquier pufo del PP de los que perpetran a diario, este hombre tiene suerte de estar en Podemos porque trabajando con los cristofascistas le hubiese dado un ictus, un infarto y cáncer de SIDA el primer día de trabajo.
Menos mal que tenemos normalizadas las frases del "todos son iguales" y "la culpa es de la falta de autocrítica de la izquierda".