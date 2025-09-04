Un diputado de Compromís pide intervenir militarmente en Gaza para defender a la población

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha defendido este martes que España pida una autorización a la ONU para intervenir militarmente en Gaza junto con una coalición de estados, ya que ha señalado que los ejércitos "también están para defender los derechos humanos de niños en otras partes del mundo". "Yo creo que España debería pedir autorización a la ONU y, por tanto, hacerlo desde el marco legal.
La que se liaría.
“ Se trata de apoyar con formación al Ejército ucraniano y de preparar una “fuerza de seguridad” con tropas en Ucrania o presencia por tierra, mar y aire en la región, y que en ningún caso estará cerca de la línea del frente porque no quiere enfrentarse a Rusia.”
El diputado de Compromis debería matizar a qué se refiere, y si le parece bien esperar a que haya un alto al fuego
Ya sin contar que lo de Gaza es un genocidio con todas las pruebas por delante.
Cosillas menores, no?
Igual es que eres un hipócrita de manual...
Está claro que está tratando de trolear el sistema, quiere que obligar a la ONU que conteste y que, con toda seguridad, diga oficialmente que no van a ir defender a la población civil gazatí.