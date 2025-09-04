Un diputado de Compromís pide intervenir militarmente en Gaza para defender a la población

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha defendido este martes que España pida una autorización a la ONU para intervenir militarmente en Gaza junto con una coalición de estados, ya que ha señalado que los ejércitos "también están para defender los derechos humanos de niños en otras partes del mundo". "Yo creo que España debería pedir autorización a la ONU y, por tanto, hacerlo desde el marco legal.