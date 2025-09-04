edición general
12 meneos
12 clics
Un diputado de Compromís pide intervenir militarmente en Gaza para defender a la población

Un diputado de Compromís pide intervenir militarmente en Gaza para defender a la población

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha defendido este martes que España pida una autorización a la ONU para intervenir militarmente en Gaza junto con una coalición de estados, ya que ha señalado que los ejércitos "también están para defender los derechos humanos de niños en otras partes del mundo". "Yo creo que España debería pedir autorización a la ONU y, por tanto, hacerlo desde el marco legal.

| etiquetas: gaza
10 2 0 K 125 actualidad
19 comentarios
10 2 0 K 125 actualidad
Comentarios destacados:    
Ovlak #3 Ovlak
Se inventó una cosa para eso llamada "cascos azules" pero con el veto de EEUU no hay forma de intervenir desde la multilateralidad.
6 K 80
Urasandi #19 Urasandi
#3 Además, si ves los anuncios de nuestro ejército se venden como una ONG.
0 K 11
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#5 Seguramente ya habrá ocurrido, pero me da pereza usar el buscador.
0 K 17
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Pufff, ¿os imagináis que un líder europeo pidiera desplegar soldados en Ucrania para garantizar la seguridad de los civiles?
La que se liaría.
0 K 17
escuadron #5 escuadron *
#4 sería portada y criticado en mnm, eso seguro
0 K 9
Ovlak #14 Ovlak
#5 no, no fue portada. A menéame se viene llorado de casa:
www.meneame.net/story/macron-dice-mision-disuadir-rusia-nueva-agresion
0 K 12
escuadron #15 escuadron
#14 Realidad :

“ Se trata de apoyar con formación al Ejército ucraniano y de preparar una “fuerza de seguridad” con tropas en Ucrania o presencia por tierra, mar y aire en la región, y que en ningún caso estará cerca de la línea del frente porque no quiere enfrentarse a Rusia.”

El diputado de Compromis debería matizar a qué se refiere, y si le parece bien esperar a que haya un alto al fuego
0 K 9
#12 Dav3n
#4 Con la leve diferencia de que para garantizar la seguridad de los civiles ucranianos sería mucho más efectivo apresar y juzgar a Zelensky, a su cúpula y a los palmeros europedos que montaron la guerra proxy junto a EEUU y UK.

Ya sin contar que lo de Gaza es un genocidio con todas las pruebas por delante.

Cosillas menores, no?
1 K 23
escuadron #13 escuadron
#12 Anda mira! Tu discurso es como los que aseguran que todo es culpa de Hamás por no liberar a los rehenes.
0 K 9
Robus #8 Robus
Mira, para eso me parecería bien que se usase el ejercito español.
0 K 12
GorrinoRosso #16 GorrinoRosso
#8 No a la guerra
0 K 6
elsnons #2 elsnons *
La locura elevada a nivel de internamiento ,.más paladas de odio sobre el odio existente.
0 K 10
#10 beltraneja
#2 No se, imagina que te has criado escuchando lo que hicieron los alemanes con los judíos, que no entiendes cómo la población pudo aceptar y callar, y ahora tienes un poco de altavoz y no dices nada o te pones del lado de los que exterminan a gente. La gente decente no podría vivir con la vergüenza y la culpa, y las condenas y repulsas y sinónimos ya se han dicho y son palabras vacías.
1 K 19
#11 Dav3n
#2 Me vas a perdonar pero si los políticos europeos han tenido los santos cojones de apoyar el envío de tropas a suelo ucraniano y todavía insisten en ello no veo por qué no deberían decir lo mismo en el caso de Gaza.

Igual es que eres un hipócrita de manual...
0 K 11
DDJ #17 DDJ
"Yo creo que España debería pedir autorización a la ONU y, por tanto, hacerlo desde el marco legal. Y que una coalición de diferentes estados pudiera intervenir y defender a un pueblo que está siendo masacrado"

Está claro que está tratando de trolear el sistema, quiere que obligar a la ONU que conteste y que, con toda seguridad, diga oficialmente que no van a ir defender a la población civil gazatí.
0 K 9
#1 hulo
En fin...
0 K 9
#9 Grandpiano
No a la guerra salvo alguna cosa.
0 K 7
#18 Tecar
Y así, mis queridos niños, es como empiezan las guerras.
0 K 7

menéame