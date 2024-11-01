Diputada argentina Pokoik acusa a derecha sionista de convalidar un nuevo holocausto a cielo abierto  

La diputada argentina Lorena Pokoik respondió de forma contundente en el Congreso a lo que denominó «la derecha sionista», rechazando cualquier acusación de antisemitismo. La legisladora subrayó su ascendencia, declarando ser nieta y bisnieta de una familia que padeció el Holocausto en Lodz, Polonia. Pokoik quien milita en el partido Unión Por la Patria, afirmó tener «tanto o más derecho» que sus opositores a oponerse a la reproducción de lo que calificó como un «nuevo holocausto a cielo abierto», señalando que sus acciones actuales lo están c