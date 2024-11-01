edición general
1 meneos
5 clics

Diputación Provincial de Almería desmiente las detenciones del presidente y vicepresidente

Fuentes de la Diputación Provincial de Almería han desmentido las detenciones del presidente, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Giménez, en la operación que está desarrollando desde primera hora de la mañana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde Presidencia indican que se están produciendo registros y que los funcionarios están colaborando activamente con los agentes que están practicando diligencias y pidiendo expedientes.

| etiquetas: diputación provincial , almería , detenciones , desmentido
1 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
camvalf #2 camvalf
Ya decía yo que UCO y un miembro destacado del PP detenido no pueden están en el mismo comunicado a no ser que la titeresa lo autorice.
1 K 23
#1 Tensk
Si ya es portada de menéame no puede ser mentira.
0 K 11

menéame