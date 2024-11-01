Diputación Provincial de Almería desmiente las detenciones del presidente y vicepresidente

Fuentes de la Diputación Provincial de Almería han desmentido las detenciones del presidente, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Giménez, en la operación que está desarrollando desde primera hora de la mañana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde Presidencia indican que se están produciendo registros y que los funcionarios están colaborando activamente con los agentes que están practicando diligencias y pidiendo expedientes.