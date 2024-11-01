edición general
La diputación foral de Alava pide a la Euroliga que expulse a Maccabi y Hapoel

Ramiro González insiste que lo que está ocurriendo en Gaza no es menos grave que la agresión de Rusia a Ucrania Ramiro González abrió este martes el curso político con un duro alegato en favor del pueblo palestino. Un alegato en el que fue claro con la comunidad internacional, incapaz de reaccionar ante el genocidio que se está dando en Gaza. "La historia juzgará con dureza a los mandatarios internacionales que están siendo incapaces de parar este genocidio".

5 comentarios
Derko_89 #4 Derko_89 *
Ya sabemos cómo actuan esas mafias que dirigen el deporte, antes expulsarían de la Euroliga al Real Madrid, Barça, Baskonia y Valencia que a los genocidas. Y otro tanto para la UEFA, aunque los equipos israelíes sean irrelevantérrimos en el fútbol.

Edit: cc #3
#2 Perrota
Una de dos. O lo expulsan o no participen. El mieditis actual no es tolerable.
Aokromes #3 Aokromes
#2 yo haria, si la euroliga no los expulsa, no permitirles entrar a la UE o al menos a españa a sus miembros.
Dene #5 Dene
#2 bueno, participar o no está en mano de los clubes, no de la Diputación ... pero vamos, que sí, deberían planteárselo
aupaatu #1 aupaatu
Todos los años lo mismo con la complicidad de los médios de información que retransmiten los partidos y enfocan para otro lado
