La diputación foral de Alava pide a la Euroliga que expulse a Maccabi y Hapoel

Ramiro González insiste que lo que está ocurriendo en Gaza no es menos grave que la agresión de Rusia a Ucrania Ramiro González abrió este martes el curso político con un duro alegato en favor del pueblo palestino. Un alegato en el que fue claro con la comunidad internacional, incapaz de reaccionar ante el genocidio que se está dando en Gaza. "La historia juzgará con dureza a los mandatarios internacionales que están siendo incapaces de parar este genocidio".