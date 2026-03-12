edición general
La Diputación de Cáceres distribuirá 48.000 plantas de diez especies diferentes en su Campaña de Primavera para embellecer municipios

En esta ocasión se repartirán en torno a 48.000 unidades de 10 especies de flores y plantas. Será competencia de los propios municipios destinarlas al embellecimiento de calles, plazas, parques u otros espacios públicos. Las especies que se han considerado son Begonia, Celosía, Dhalia, Geranio, Petunia compacta, Petunia colgante, Portulaca, Tagete, Verbena y Zinnia.

Cuando veo estás noticias pienso en lo bien que vendría que en vez de ornamentales alóctonas les diesen plantones de 10 especies autóctonas. Estoy seguro de que en la mayoría de pueblos no saben que especies son las que debería haber en su entorno y lo bonitas que pueden quedar en los parques.

Madroños, durillos, narcisos, mirtos, cantuesos,..

Lo fácil que es cruzar iniciativas de embellecimiento con preservación de especies. Y no se hace.

Es como construir un muro para evitar corrimientos de tierra y no aprovechar para poner nidos de abejarucos, aviones o murciélagos.

O como habilitar un cauce y poner un troncho de hormigón y no crear un parque natural de rivera.
