La Diputación de Cáceres distribuirá 48.000 plantas de diez especies diferentes en su Campaña de Primavera para embellecer municipios

En esta ocasión se repartirán en torno a 48.000 unidades de 10 especies de flores y plantas. Será competencia de los propios municipios destinarlas al embellecimiento de calles, plazas, parques u otros espacios públicos. Las especies que se han considerado son Begonia, Celosía, Dhalia, Geranio, Petunia compacta, Petunia colgante, Portulaca, Tagete, Verbena y Zinnia.
| etiquetas: caceres , diputación , plantas
Madroños, durillos, narcisos, mirtos, cantuesos,..
Lo fácil que es cruzar iniciativas de embellecimiento con preservación de especies. Y no se hace.
Es como construir un muro para evitar corrimientos de tierra y no aprovechar para poner nidos de abejarucos, aviones o murciélagos.
O como habilitar un cauce y poner un troncho de hormigón y no crear un parque natural de rivera.