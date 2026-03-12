La Diputación de Cáceres distribuirá 48.000 plantas de diez especies diferentes en su Campaña de Primavera para embellecer municipios

En esta ocasión se repartirán en torno a 48.000 unidades de 10 especies de flores y plantas. Será competencia de los propios municipios destinarlas al embellecimiento de calles, plazas, parques u otros espacios públicos. Las especies que se han considerado son Begonia, Celosía, Dhalia, Geranio, Petunia compacta, Petunia colgante, Portulaca, Tagete, Verbena y Zinnia.