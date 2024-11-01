·
4
meneos
74
clics
Los DIOSES ESPAÑOLES | Mitología Española |
Dioses y deidades de antes y después de la cristiandad en España.
|
etiquetas
:
dioses
,
mitologia
,
hispanica
3
1
3
K
24
cultura
9 comentarios
#1
Flogisto
Había españoles antes de los romanos?
3
K
33
#2
Chinchorro
#1
Había españoles antes que España!
5
K
66
#6
ezbirro
#2
La diosa España abarca todos los tiempos y dimensiones, desayuna dioses e historia.
1
K
22
#8
sxentinel
#2
Y hasta en la luna.
www.youtube.com/watch?v=kYOpxJRaZB0
0
K
15
#3
cabobronson
*
#1
ya desde la salida de los sapiens de África, iban encabezados por un español, de Extremadura, tierra de conquistadores
0
K
11
#9
sxentinel
#3
Creo que Jordi Hurtado les dio indicaciones de como llegar.
0
K
15
#7
sxentinel
#1
¿Tu no conoces a Jordi Hurtado o que?
0
K
15
#4
radon2
Al final tendrá razón la condesa consorte de Murillo, más conocida como La Espe que España tiene 5000 años.
0
K
12
#5
Sinfonico
Un Dios muy español y mucho español
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
