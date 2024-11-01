Dionisia García: «Me gustaría ser recordada por haber hecho el bien a las personas. No por la ostentación, ni por los premios, sino por el amor al otro»

Dionisia García (Fuente Álamo de Albacete, 1929), la más veterana entre los poetas murcianos, Premio Nacional de la Crítica 2023 por su obra Clamor en la memoria (2022), nos recibe en el despacho del céntrico piso en el que habita desde hace décadas, una sala repleta de libros cuidadosamente ordenados y salpicada de fotografías (familiares unas, de esa otra gran familia de amistades literarias otras, y algunas de los grandes escritores y poetas: Borges, Pessoa…).