Diógenes de Sinope, el filósofo antisocial que vivía en una tinaja, había sido expulsado de su ciudad por «envilecimiento de la moneda»

De vez en cuando sabemos de alguna persona, generalmente anciana, que ha tenido que ser atendida por los servicios sociales debido a que vive en un estado de abandono personal y social, aislada en su hogar y rodeada de montones de desperdicios. Ese trastorno de comportamiento, identificado como tal en la segunda mitad del siglo XX, se denomina Síndrome de Diógenes en referencia a un filósofo griego de la antigua escuela cínica cuyo ideario se basaba en desprenderse de lo material y hacer de la extrema pobreza una virtud: Diógenes de Sinope.