edición general
16 meneos
15 clics
"El dinero que ha anunciado Ayuso para las universidades públicas no da ni para cubrir las deudas"

"El dinero que ha anunciado Ayuso para las universidades públicas no da ni para cubrir las deudas"

Eva Aladro es catedrática en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 25 años formando a futuros periodistas. Su pasión por la enseñanza es vocacional, pero su compromiso no se queda solo en las aulas. A lo largo de su trayectoria se ha involucrado en diversas luchas sociales y culturales: participó activamente en la defensa del Teatro Albéniz, que estuvo a punto de ser demolido y lograron convertirlo en Bien de Interés Cultural.

| etiquetas: ayuso , universidad pública , madrid , deudas , presupuesto
14 2 0 K 162 actualidad
9 comentarios
14 2 0 K 162 actualidad
freeclimb #1 freeclimb
Si restamos ese 30% de matrículas y ese 17% que deben aportar las universidades, en realidad desaparece un 47% de la cifra anunciada. Eso significa que el presupuesto real se queda aproximadamente en la mitad de lo que se ha presentado. Por eso se puede decir que la cifra anunciada es engañosa.
0 K 19
freeclimb #2 freeclimb
La situación de partida es muy complicada. Tres de las cinco universidades públicas tienen déficits importantes, y las otras dos, según nos explicaron, ni siquiera cubren completamente los gastos de personal. Es decir, no es solo que no se puedan hacer inversiones: en algunos casos ni siquiera se están cubriendo con normalidad las nóminas del profesorado o los gastos básicos de funcionamiento. Todo eso se está pagando como se puede, recurriendo a endeudamiento o a ajustes continuos
0 K 19
Rogue #3 Rogue
Las competencias de educación y sanidad no debería estar delegada a las CCAA, ni incluso del gobierno central.
Deberían ser entes independientes con expertos en los temas.
0 K 16
freeclimb #4 freeclimb
#3 Y si te plantan a Abascal como experto?
0 K 19
Rogue #7 Rogue
#4 Abascal solo es experto en desfalcos y triquiñuelas
1 K 35
josde #9 josde
#4 Seria trabajar y eso no lo hace desde que nació.
0 K 20
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#3 Discrepo.
Que se haya hecho mal, no significa que el sistema esté mal.

Y como prueba, puedo decir que la sanidad mejoró muchísimo cuando se descentralizó.
A la hora de tomar decisiones, la cercanía es importante, ya que no son las mismas necesidades en unos lugares que en otros (bastantes enfermedades tienen más o menos incidencia en diferentes lugares).

Claro, si ganan los que quieren más sanidad privada y menos pública, pues se jode.
Pero mejor que se joda a piezas a que la puedan joder toda de golpe.
0 K 12
Rogue #6 Rogue
#5 Por eso decía de alejarla de las garras de los políticos.
0 K 16
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#6 No se puede hacer eso.

El pueblo vota a los políticos para que gestionen. Decir que los políticos no puedan tocar algo, es lo mismo que decir que el pueblo no pueda decidir sobre ese algo.

Y claro, tu quieres que no desmonten la sanidad pública... ¿Pero si lo privatizan todo y en ese momento es cuando dicen que ya no lo pueden tocar los políticos? Pues yo querría que los políticos lo tocasen para revertir la privatización. como hizo en Valencia el gobierno del Majestic en sitios como Alzira.

Y sobre todo, hay que tener clara una cosa. Cuando no deciden políticos, toda la historia han decidido nobles, religiosos o militares. Lo de los políticos es un mal menor.
0 K 12

menéame