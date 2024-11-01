"El dinero que ha anunciado Ayuso para las universidades públicas no da ni para cubrir las deudas"

Eva Aladro es catedrática en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 25 años formando a futuros periodistas. Su pasión por la enseñanza es vocacional, pero su compromiso no se queda solo en las aulas. A lo largo de su trayectoria se ha involucrado en diversas luchas sociales y culturales: participó activamente en la defensa del Teatro Albéniz, que estuvo a punto de ser demolido y lograron convertirlo en Bien de Interés Cultural.