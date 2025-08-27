edición general
13 meneos
Dinamarca se disculpa tras el escándalo por el control de natalidad en Groenlandia

La práctica se mantuvo durante décadas y muchas pacientes nunca fueron informadas sobre lo que se les había colocado. Algunas lo descubrieron años después, cuando surgieron complicaciones de salud. Algunas mujeres quedaron infértiles de por vida. El caso es ampliamente conocido como el “Caso Espiral”, por la forma de los dispositivos intrauterinos utilizados, y ha permanecido como un símbolo doloroso de lo que los groenlandeses consideran generaciones de maltrato por parte de los daneses.

| etiquetas: groenlandia , dinamarca , natalidad
5 comentarios
#4 Pitchford
Dice que hay otros casos de discriminación a los groenlandeses. Van a ir saliendo ahora todos en serie hasta que los EEUU los liberen de semejantes opresores..
0 K 19
pitercio #5 pitercio
Pues nada, me disculpo dejando claro que es cosa de otro que usted me habla y ya no forma parte del partido y a otra cosa, chao bacalao :shit:
0 K 12
aupaatu #1 aupaatu *
Bonita la Europa colonial que se forjó con los recursos de sus Siervos de color y que parece que su ignorantes descendientes conservadores, no les interesa ni aprender ni recordar.
Cosas de los cristianos democratas y su ultraderecha.
0 K 7
#2 Emotivo
Parecido a dejarse dentro un trozo de sonda urológica. ?(
0 K 7
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#2 eso si tu intención era implantar un trozo de sonda urológica sin conocimiento del paciente.
0 K 11

