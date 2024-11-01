Dina Boluarte | Congreso | La locura de embalsar una crisis, por Juan Paredes Castro

En el ejercicio del poder se puede pasar de una crisis a otra como parte de lo que se debe enfrentar permanentemente. Lo que no se puede hacer sin consecuencias graves es embalsar una crisis y, peor aún, demorarse demasiado en salir de ella. Hasta puede resultar, finalmente, en un acto de insensatez mayúsculo. El embalse de la reciente crisis presidencial, a causa del prolongado tiempo que le tomó a la señora Dina Boluarte aclarar el origen de los relojes Rolex que venía luciendo bajo celoso misterio, pudo haberle costado sortear una moción d