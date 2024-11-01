Dina Asad: cómo ser mujer y periodista en Gaza

Incluso en medio del trauma, continuar informando se convierte en una forma de resiliencia. La población de Gaza se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes desde hace más de dos años. Desde octubre de 2023, más de 72.000 personas han sido asesinadas, más de 171.726 heridas y 1,9 millones han sido desplazadas por la fuerza, muchas en varias ocasiones. Pero la violencia y los desplazamientos no tienen las mismas consecuencias para todos. Las mujeres en contextos de conflicto se enfrentan a amenazas específicas, por el hecho de serlo y c