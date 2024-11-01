edición general
Dimiten dos cargos clave de Aduanas que nombró Montoro tras el escándalo por los supuestos manejos del exministro

El director adjunto y el subdirector general Operativo, muy cercano al PP y que llevaba casi 23 años en el cargo, dimiten “a petición propia” tras varias polémicas y después de denunciar UGT adjudicaciones “sospechosas” de este departamento clave de la AEAT.

Thornton #1 Thornton *
Muy claros tiene que ser los indicios para que un pepero dimita a petición propia. ¬¬
makinavaja #5 makinavaja
#1 ...y la de cargos que estarán ahora con el culo prieto... :-D :-D
#2 Marisadoro
Que ya "os lo levantaremos" nosotros.

¿O no era así, Cristobal?
fareway #3 fareway
Se vienen curvas...
#4 arco2004
Estoy seguro de que de dimisión nada. Posiblemente, eran cargos de libre designación, los cesan y pasan a su puesto.

Una de las cosas que sigo diciendo, cuando Pedro Sánchez llegó al poder, no se hizo una renovación de los cargos de libre designación, al menos en la AEAT, como se venía haciendo desde siempre.
Lo cual lleva, a que prácticamente todos los cargos de libre designación en la AEAT, desde el director hasta el último administrador de la última Administración, sean afines al PP, que los nombró y que llevan todos, muchos años chupando cargo, sueldo y sobre todo, lo que ellos llaman "productividades".
