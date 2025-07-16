edición general
4 meneos
8 clics

Dimite la ministra cubana que afirmó que los mendigos son personas "disfrazadas"

La ministra de Trabajo dimite tras minimizar la pobreza en la isla, mientras crece el malestar social por la crisis económica y la respuesta oficial.

| etiquetas: cuba , mendigos , miseria , dictadura
3 1 4 K -12 politica
5 comentarios
3 1 4 K -12 politica
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Puto estado imperialista de USA y su bloqueo, que forzó a esta honesta ministra a mentir para mantener la calma y esperanza en la isla.
1 K 23
manbobi #2 manbobi
#1 Good boy!
1 K 19
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#1 bueno.. yo fui a cuba por 2019
El pais estaba en la mierda, eso si. Mercedes y BMW se veian en las calles y ciertos recientos del gobierno, se ve que para algunos no hay bloqueo.
1 K 20
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#3 los de los mercedes son los mendigos disfrazados, que se han hecho ricos buscando comida podrida en los basureros.
0 K 11
#4 unocualquierax *
Esto ayuda a hacerse una idea de qué tipo de gente está al mando, y no es desde ahora.
El grado de imbécilidad, incompetencia e inutilidad de los mandos cubanos, en los últimos decenios, es la principal causa del estado social y económico en el que ahora está Cuba. Que sí, que el bloqueo yanqui también.
Pero hay muchos por aquí que siguen anclados en el romanticismo del "Triunfo de la Revolución", y no quieren abrir los ojos a la realidad.

Quien quiera conocer la situación actual y…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame