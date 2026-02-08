Dimite el jefe de gabinete de Keir Starmer por haber impulsado el nombramiento del embajador británico en Estados Unidos, vinculado con Epstein

El jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha dimitido, según ha anunciado en un comunicado, mientras aumenta la presión sobre Starmer por su decisión de nombrar a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos, quien fue destituido el pasado septiembre por sus vínculos con Jeffrey Epstein.
| etiquetas: morgan mcsweeney , keir starmer , jeffrey epstein , peter mandelson
De momento este señor es el único político con vínculos con Epstein que dimite.
