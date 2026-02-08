edición general
4 meneos
6 clics
Dimite el jefe de gabinete de Keir Starmer por haber impulsado el nombramiento del embajador británico en Estados Unidos, vinculado con Epstein

Dimite el jefe de gabinete de Keir Starmer por haber impulsado el nombramiento del embajador británico en Estados Unidos, vinculado con Epstein

El jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha dimitido, según ha anunciado en un comunicado, mientras aumenta la presión sobre Starmer por su decisión de nombrar a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos, quien fue destituido el pasado septiembre por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

| etiquetas: morgan mcsweeney , keir starmer , jeffrey epstein , peter mandelson
3 1 0 K 35 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Trump se está despollando xD

De momento este señor es el único político con vínculos con Epstein que dimite.
1 K 27
calde #1 calde
Tanto orgullo de "Reino Unido", y luego tienen a estos líderes como Starmer que no es capaz de mantener un mínimo de honor delante de Trump contando bulos y amenazando meándose en la depauperada independencia europea.
0 K 12
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Aquí tenemos a un expresidente y su entorno relacionados y ni mu.
0 K 11

menéame